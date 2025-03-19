Жителям Щелкова напомнили правила вывоза мусора с дворовых территорий

Еженедельное совещание состоялось в администрации городского округа Щелково. Главными темами стало развитие сферы образования, благоустройство и рассмотрение обращений от жителей.

Участниками мероприятия стали глава городского округа Щелково Андрей Булгаков, сотрудники администрации муниципалитета и представители городских служб. На встрече обсудили нововведение по записи в первый класс. Так, с 1 апреля заявку на поступление можно подать онлайн через портал «Госуслуги».

Другой темой совещания стало приведение в нормативный вид нестационарных торговых объектов.

«Старые ларьки с выцветшими вывесками не вызывают позитивных эмоций. На фоне новых благоустроенных мест притяжения и прогулочных зон жителям хочется видеть современные торговые точки. Отдельно занимаемся теми, кто разместился незаконно, — выявляем и демонтируем», — добавил Андрей Булгаков.

Также на встрече рассмотрели обращения от жителей. Большинство из них касалось уборки мусора и смета после зимы.

Специалисты отметили, что работы идут по графику. Регулярно реагируют и на адресные заявки от горожан.

Еще обращения касались утилизации строительного мусора в многоквартирных домах. Жителям напомнили, что для вывоза крупногабаритных отходов нужно оставить заявку на областном сайте или обратиться в управляющую компанию для заказа бункера.