Жителям Раменского рассказали о правильном распорядке дня в жару

Аномальная жара установилась в Раменском округе. Заведующая отделением восстановительного лечения Виктория Догорян рассказала, как правильно одеваться, пить воду и высыпаться в такие дни, чтобы сохранить здоровье.

Жителям рекомендовали носить свободную одежду из натуральных светлых тканей. Темная одежда будет притягивать солнечные лучи, что усилит негативное воздействие на организм.

«Обязательно нужно использовать головные уборы, особенно детям и пожилым людям», — рассказала заведующая отделением восстановительного лечения Виктория Борисовна.

Прямые солнечные лучи могут ухудшить кровоток, расширить сосуды, вызвать головокружение и тепловой удар. Пиковые часы, с 12 до 16 часов, лучше проводить в тени и не планировать походы на улицу. Важно соблюдать питьевой режим, всегда имея при себе теплую воду комнатной температуры. Холодная вода может стать стрессом для организма.

Несмотря на поздние летние закаты, необходимо соблюдать режим сна и отдыха. Полноценный ночной сон — это лекарство для восстановления сил в жару, отмечают специалисты.