Жителям Раменского округа напомнили правила пожарной безопасности

Главный инспектор по пожарному надзору Раменского округа Виталий Максименко вновь призвал жителей соблюдать правила пожарной безопасности в лесах. Он напомнил, что неосторожное обращение с огнем, например, использование мангалов или брошенные окурки, может стать причиной возгорания растительности, что в свою очередь приводит к серьезным пожарам.

Виталий Максименко отметил, что с наступлением теплой погоды многие отправляются на природу. Однако халатное обращение с огнем часто становится причиной возгораний. Пожарные настоятельно просят жителей соблюдать требования безопасности.

Напомним, что в Московской области действует пожароопасный период. За нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрены штрафы: от 10 до 20 тысяч рублей для граждан, от 30 до 60 тысяч для должностных лиц, от 60 до 80 тысяч для предпринимателей без юридического лица и от 400 до 800 тысяч рублей для организаций.

В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по следующим номерам: 112 — единый номер экстренных служб, 103 — скорая помощь, 101 — пожарная служба и спасатели, 8-496-46-1-77-00 — ЕДДС Раменского округа.