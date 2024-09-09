Жителям Раменского напомнили правила безопасности при походе в лес

С 26 августа по 9 сентября в лесах Раменского округа потерялись пять человек. Правила безопасности при походах на природу жителям напомнил начальник ЕДДС округа Илья Юдин.

При посещении леса важно заранее сообщить о походе родным. А именно: куда вы идете и когда планируете вернуться. Также необходимо взять с собой полностью заряженный телефон, таблетки, воду и легкий перекус.

Если чрезвычайная ситуация все же возникнет, нужно звонить по номеру 112.

Всего за указанный период в службу спасения Раменского округа поступило почти 16 тысяч обращений. Большинство из них — в медицинскую службу.

Около 200 обращений зафиксировали из-за технологических сбоев в сфере ЖКХ. На железнодорожном транспорте происшествий не было.

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