Жителям Раменского напомнили о способах профилактики кожных заболеваний

Неделя профилактики кожно-венерологических заболеваний завершится завтра в Раменском. Врачи напоминают жителям, как можно защититься от проблем, связанных с болезнями кожи.

Летом особенно важно защищать кожу лица, напоминают врачи Раменской больницы. В Подмосковье ключевыми проблемами в кожно-венерологической сфере являются проблемы с кожей лица.

На состояние кожи влияют возраст, ритм жизни, состояние нервной системы, используемая косметика. При ярком солнце важно пользоваться фотозащитой. Нельзя прибегать к народными методами, чтобы самостоятельно удалить новообразование.

Также специалисты отметили, что состояние кожи сигнализирует врачам-дерматологам о заболеваниях различных органов.

«Кожа — это зеркало внутренних органов. Просто так из ниоткуда кожа не будет страдать, то есть, мы осматриваем пациента, посылаем, если есть хронический какой-то дерматоз сделать УЗИ печени, поджелудочной железы, желчного пузыря, биохимический анализ крови берем, и в зависимости от изменений, которые были выявлены при этом, мы направляем к гастроэнтерологу или к терапевту для дальнейшего лечения», — прокомментировала заведующая кожно-венерологическим отделением Раменской больницы Оксана Вишневская.

Врач отметила, что для мониторинга здоровья пациентов нужно регулярно сдавать кровь. А при проблемах — вовремя обращаться к специалистам.

Отметим, что со 2 по 8 сентября в Раменском проходит неделя профилактики кожно-венерологических заболеваний.

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