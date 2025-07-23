Жителям Пушкино напомнили правила безопасности вблизи водоемов

Рейд, посвященный безопасности на воде провели в городском округе Пушкинский. В рамках акции «Безопасное лето» сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних, Государственная инспекция по маломерным судам, сотрудники полиции и волонтеры провели беседы с отдыхающими.

Профилактические беседы прошли на Путиловском карьере, реке Талица и реке Воря. Родителям напомнили о необходимости внимательно следить за детьми возле воды.

Также приводили статистику, ведь большинство происшествий на воде происходило из-за несоблюдения правил безопасности или купания в запрещённых местах.

Специалисты подчеркнули, что категорически запрещено: заплывать за буйки и ограничительные знаки, подплывать к лодкам, гидроциклам; нырять с высоких берегов, купаться в темное время суток и в водоемах с сильным течением.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделить особое внимание безопасности пляжей, а также содержать их в чистоте, создавая комфортные условия для отдыха жителей. Всего в Подмосковье 164 мест отдыха у воды, из которых 24 находятся в парках, 12 — на водохранилищах, 63 на реках и 65 — на озерах и карьерах. Все они нанесены на специальную карту.