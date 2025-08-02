Жителям Пушкино напомнили о правилах безопасности на железной дороге

Рейд по безопасности и предупреждению травматизма на объектах железнодорожной инфраструктуры провели на станции Правда. В нем приняли участие представители администрации округа Пушкинский, административно-пассажирской инспекции и Госавтоинспекции.

Участники провели профилактические беседы с пассажирами и напомнили о важных правилах безопасности при пересечении железнодорожных путей и переездов. Они отметили, что самые частые причины трагических последствий — переход в неположенном месте, игнорирование сигнала светофора и попытка пробежать на запрещающий сигнал.

Подобные профилактические мероприятия снижают риск возникновения аварий на железной дороге. Жителям напоминают о том, что пути — зона повышенной опасности. Соблюдение элементарных правил — залог сохранения жизни и здоровья себя и окружающих.