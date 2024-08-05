Жителям Подольска представили проект благоустройства лесопарка «Березки»

В администрации городского округа Подольск прошли общественные обсуждения благоустройства лесопарка «Березки». Там проложат велодорожки и освещение, построят спортивные и детские площадки, оборудуют зону для выгула собак и цветники.

В обновленном лесопарке главный маршрут соединит игровые и спортивные зоны, площадку для выгула собак и зону тихого отдыха. Пешеходные дорожки выложат из плитки и асфальта, также обустроят веломаршрут, спортивные и игровые площадки с покрытием из резиновой крошки и современным наполнением. В зоне для выгула собак уложат устойчивый к вытаптыванию газон.

В овраге построят два настила из дерева, построят павильон, проведут озеленение и высалят цветники. В парке появится освещение и, по просьбе жителей, зона для пикника.

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