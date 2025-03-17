Жители Подмосковья смогут получить призы за передачу показаний счетчиков онлайн
Жители Подмосковья могут получить призы за передачу показаний счетчиков онлайн. Сделать это можно через личный кабинет или мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн».
Мартовский прием показаний счетчиков уже начался. Передать их можно в личном кабинете на сайте расчетного центра, через Telegram-бот, мобильное приложение, а также в клиентских офисах и по телефону 8 499 444-01-00.
За использование сайта и мобильного приложения пользователи могут получить шанс выиграть 1999 рублей.
«Сроки приема показаний счетчиков электроэнергии — с 15 по 25 число каждого месяца. Период приема показаний счетчиков воды и тепла может разниться. Уточнить сроки можно в личном кабинете МосОблЕИРЦ в разделе „Счетчики“ и в офисах расчетного центра», — добавили в ведомстве.
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