Жителям Подмосковья с низкими доходами напомнили о субсидиях на оплату ЖКУ

Фото: Деньги и счет на оплату коммунальных услуг / Медиасток.рф

Жители Подмосковья с низкими доходами могут получить субсидии на оплату ЖКУ. С начала года через «Госуслуги» на эту меру поддержки подали более 20 тысяч заявлений.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, госуслуга доступна в разделе регионального портала «Жилье» — «Коммунальные услуги». Для подачи заявки нужно авторизоваться через ЕСИА и заполнить онлайн-форму.

Субсидию могут получить жители с пропиской в Подмосковье, у которых расходы на коммунальных услуги превышают 22% от совокупного дохода семьи. Размер выплат рассчитывается исходя их размеров стандарта стоимость ЖКУ и нормативной площади помещения.

Решение по заявке поступит в личный кабинет в течение 10 рабочих дней.