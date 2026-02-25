Жителям Подмосковья напомнили о правилах безопасности на водоемах

Зимой водоемы в Московской области покрываются льдом, который кажется прочным и надежным. Однако обильные снегопады могут создать ложное чувство безопасности, скрывая истинное состояние ледяной поверхности. Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» призывают жителей, особенно любителей подледного лова, к осторожности.

Первый заместитель начальника госучреждения Вадим Беловошин подчеркнул, что снег замедляет процессы льдообразования, даже когда температура воздуха опускается ниже нуля. Под снежным покровом могут скрываться опасные участки — полыньи, промоины и трещины.

«В условиях непрекращающихся снегопадов лед на водоемах становится особенно коварным», — отметил Вадим Беловошин.

Спасатели настоятельно рекомендуют гражданам не выходить на лед во время снегопада и при плохом самочувствии. Перед выходом на замерзший водоем необходимо сообщить близким о месте и времени возвращения. Также следует обязательно проверять прочность льда пешней, поскольку визуально оценить его состояние под снегом невозможно.