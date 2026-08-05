Жителям Подмосковья порекомендовали купаться только на официальных пляжах

После дождливой недели в Подмосковье ожидается жаркая погода. Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» предупреждают о рисках купания на стихийных пляжах.

Первый заместитель начальника территориального управления № 8 Сергей Каштанов рассказал, что на водных объектах необходимо быть осторожными при выборе места для отдыха и не купаться в необорудованных местах.

Сергей Каштанов подчеркнул, что большинство летних трагедий происходит на стихийных пляжах. На дне таких водоемов могут скрываться коряги, острые сучья, битое стекло и другой опасный мусор. Главная проблема диких мест — отсутствие спасателей и медиков, которые могли бы экстренно прийти на помощь.

Специалисты рекомендуют отдыхать только на официальных пляжах, где чистый и безопасный берег. Они также предупредили об опасности резкого перепада температур при купании в жару. Когда разгоряченный человек резко окунется в холодную воду, у него может произойти спазм сосудов, что опасно резким падением давления, нарушением мозгового кровообращения и остановкой сердца.

Спасатели просят граждан пить достаточное количество чистой воды, защищать голову от солнца и внимательно следить за детьми, не оставляя их у берега без присмотра.