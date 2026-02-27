Жителям Подмосковья разъяснят преимущества перевода домов в статус блокированной застройки

Сотрудники Министерства строительного комплекса, представители органов местного самоуправления и БТИ продолжают информировать жителей одноэтажных многоквартирных домов о возможности перевода их домов в статус блокированной жилой застройки. На этой неделе встречи прошли в Клину, Серпухове, Орехово-Зуевском и Рузском округах, Луховицах и других муниципалитетах области, сообщила пресс-служба регионального минстройкомплекса.

Инициатива направлена на решение давней проблемы жителей. Многие собственники квартир в таких домах годами не могут оформить в собственность земельные участки, которыми фактически пользуются. На придомовых территориях люди разбивают огороды, устанавливают гаражи и хозяйственные постройки, но юридический статус многоквартирных домов не позволяет закрепить землю за владельцами. Как следствие, возведенные объекты могут быть признаны самовольными и подлежать штрафам или сносу.

Перевод жилья в статус блокированной жилой застройки устраняет эти препятствия: каждый блок получает отдельный вход и автономные коммуникации, а собственники — законное право оформить участок под своим домом. Это также способствует росту стоимости недвижимости.

Жителям напоминают о действующей льготе: граждане, завершившие процедуру перевода до 1 сентября 2026 года, оплатят госпошлину в размере всего 3% от кадастровой стоимости объекта, что существенно снижает финансовую нагрузку.