Встречи о переводе домов в статус блокированной застройки проведут в Подмосковье

В Московской области продолжаются встречи с жителями одноэтажных многоквартирных домов. Цель мероприятий — разъяснить порядок перевода таких объектов в статус блокированной жилой застройки. Эта мера позволит собственникам оформить землю под своим домом, узаконить постройки и избавиться от давних юридических ограничений, сообщает пресс-служба регионального Министерства строительного комплекса.

Встречи представителей Министерства строительного комплекса, органов местного самоуправления и БТИ с жителями прошли в минувшие выходные в Домодедове, Кашире, Королеве, Луховицах, Орехово-Зуеве, Химках, Чехове и ряде других территорий.

Проблема, волнующая жителей одноэтажных многоквартирных домов, заключается в невозможности оформить в собственность земельные участки, которыми они фактически пользуются. Владельцы квартир обустраивают придомовые территории: разбивают огороды, ставят гаражи или хозпостройки. Однако юридический статус многоквартирных домов не позволяет закрепить эти земли за собственниками. Из-за этого построенные объекты формально считаются самовольными и могут быть признаны подлежащими демонтажу или повлечь штрафы.

Перевод дома в статус блокированной застройки снимает эти ограничения: каждый блок получает отдельный вход и автономные коммуникации, а собственники — право оформить участок под своим домом, узаконить существующие постройки и получить возможность легально возводить новые. Такой шаг также положительно влияет на стоимость недвижимости, делая ее привлекательнее на рынке.