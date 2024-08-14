Жителям Подмосковья разъяснили тарифы на электроэнергию

Фото: Медиасток.рф

Специалисты Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области рассказали о действующих тарифах на электроэнергию. Они подчеркнули, что некоторые граждане могут получить скидки.

Жителям муниципалитетов, чьи дома оборудованы стационарными электроплитами или электроотопительными системами, а также сельским жителям, могут предложить понижающие коэффициенты. Эти коэффициенты колеблются от 0,7 до 1.

Специалисты подчеркнули, что для получения специального тарифа для сельских жителей необходимо соблюдение двух условий: использование электроэнергии в жилом помещении и проживание потребителя в сельской местности.

Для получения более детальной информации и консультаций рекомендуется обращаться в Комитет по ценам и тарифам Московской области.

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