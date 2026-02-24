Минстрой Подмосковья провел встречи с жителями одноэтажных домов

В минувшие выходные и праздничные дни представители Министерства строительного комплекса Московской области, органов местного самоуправления и БТИ встретились с жителями одноэтажных многоквартирных домов. На встречах обсуждалась процедура перевода таких домов в статус блокированной жилой застройки.

Эта инициатива направлена на решение проблемы, с которой сталкиваются многие собственники квартир в подобных домах — невозможность оформить в собственность земельные участки. Из-за этого люди не могут узаконить возведенные на придомовой территории объекты и получать разрешения на новое строительство.

Перевод жилья в статус блокированной жилой застройки устраняет эти препятствия. Каждый блок получает отдельный вход и автономные коммуникации, а собственники — законное право оформить участок под своим домом. Это также способствует росту стоимости недвижимости.

Встречи прошли в Бронницах, Воскресенске, Домодедове, Солнечногорске, Черноголовке, Чехове и других муниципалитетах. Жителям рассказали о действующей льготе: граждане, завершившие процедуру перевода до 1 сентября 2026 года, оплатят госпошлину в размере всего 3% от кадастровой стоимости объекта.

Сотрудники муниципалитетов подчеркивают, что формат регулярных встреч позволит каждому собственнику получить ответы на все вопросы и принять взвешенное решение.