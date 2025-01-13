Жителям Подмосковья разъяснили порядок обращения к судебным приставам

Главное управление ФССП по Московской области сообщает, что жители региона могут обратиться в службу различными способами. Благодаря современным цифровым сервисам получить необходимую информацию и решить вопросы, связанные с исполнительным производством, стало гораздо проще.

На портале госуслуг должники и взыскатели могут отслеживать статус исполнительного производства, узнавать о возможных ограничениях, таких как запреты на выезд за границу, подавать заявления и ходатайства, записываться на встречу с судебным приставом и даже оплачивать задолженности онлайн.

Официальный сайт ГУФССП предлагает сервис «Банк данных исполнительных производств». Для поиска информации достаточно ввести свои фамилию, имя, отчество и дату рождения, чтобы узнать, есть ли у вас исполнительные производства и контактные данные судебного пристава.

Голосовой помощник «Полина», доступный по номеру 8 (800) 303-00-00, предоставляет актуальную информацию. Он запрашивает ФИО, дату рождения и регион регистрации для идентификации пользователя, а затем в аудиоформате сообщает общедоступные данные из Банка данных исполнительных производств. Для получения расширенной информации потребуется подтвердить личность, представив ИНН или СНИЛС.

Для получения справочной информации граждане могут обращаться в Центр информирования по единому номеру 8 (498) 568-98-30. В каждом подразделении также работает дежурный сотрудник, готовый оказать помощь без предварительной записи.