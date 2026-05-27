Жителям Подмосковья разъяснили механизм формирования сумм в платежках за ЖКУ

Комитет по ценам и тарифам Московской области

Комитет по ценам и тарифам Московской области разъяснил, из каких составляющих формируется ежемесячная плата за жилищно-коммунальные услуги. Также жителям региона рассказали, каким образом можно самостоятельно проверить правильность начисленных тарифов.

Согласно Жилищному кодексу, общая сумма в квитанции складывается из трех основных частей: платы за содержание жилья, взносов на капитальный ремонт и оплаты коммунальных услуг.

При этом именно комитет регулирует тарифы на основные коммунальные ресурсы, включая холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление, электроснабжение, газ, а также вывоз твердых коммунальных отходов.

Отдельные строки в платежных документах — содержание жилого помещения и капитальный ремонт — формируют по другим принципам. Размер платы за содержание жилья определяют решением собственников либо муниципальными властями, а минимальный взнос на капремонт утверждают правительством региона.

Проверить корректность начислений можно с помощью сервиса «Найди тариф онлайн», размещенного на официальном сайте комитета. Пользователю достаточно указать адрес дома, после чего система покажет действующие тарифы на коммунальные услуги. Если дополнительно внести объем потребленных ресурсов из квитанции, можно самостоятельно сверить итоговую сумму начислений.

Если нужный тариф отсутствует в сервисе, жителям рекомендуют воспользоваться разделом поиска распоряжений на сайте, указав сферу коммунальной услуги, городской округ и название ресурсоснабжающей организации.

Вся информация о тарифах находится в открытом доступе и доступна для проверки любому жителю региона.