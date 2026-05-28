Жителям Подмосковья разъяснили ключевые механизмы регулирования ИЖС

В Московской области продолжают выстраивать системные правила развития индивидуального жилищного строительства, усиливая контроль за качеством и прозрачностью. О действующих механизмах регулирования сферы в регионе рассказала главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина.

На расширенном заседании комитета Торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в строительной сфере, посвященного комплексному развитию территорий присутствовали представители органов власти Московской области, экспертного сообщества, института развития «ДОМ.РФ», а также девелоперы и участники строительного рынка.

В конце 2025 года правительство Московской области утвердило требования к развитию ИЖС в регионе. В соответствии с требованиями договор о КРТ обязателен при создании коттеджных поселков площадью от трех гектаров. Этот документ позволяет зафиксировать обязательства застройщика и следить за их исполнением.

Документ также устанавливает единые стандарты для новых поселков: обязательную разработку планировки и межевания территории, обеспечение домов необходимыми коммунальными ресурсами, требования к улично-дорожной сети и порядок управления общим имуществом. Так формируется более предсказуемая и прозрачная среда для будущих жителей.

Эксперты строительной отрасли положительно оценили подход Московской области к регулированию сегмента ИЖС, отметив его системность и практическую эффективность. По словам председателя заседания Ефима Басина, опыт Подмосковья можно использовать и в других регионах страны.

Новые требования распространяются только на вновь создаваемые коттеджные поселки. Дополнительным инструментом защиты жителей при строительстве остаются эскроу-счета, механизмы работы которых развивает «ДОМ.РФ», включая специальные материалы для подрядчиков и участников рынка.