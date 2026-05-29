Жителям Подмосковья расскажут о безопасном использовании газа

В городах Видное, Зарайск, Домодедово, Кашира, Подольск, Серпухов, Ступино, Чехов и в поселке городского типа Серебряные Пруды пройдут встречи с жителями. На них специалисты Мособлгаза поделятся информацией о правильном и безопасном использовании газового оборудования.

На встречах жителям объяснят, как проверить состояние газового оборудования внутри дома, как узнать дату планового технического обслуживания и какие работы обязательны. Также можно будет узнать о замене устаревшего оборудования или обновлении газовых сетей в доме. Если у жителей возникнут проблемы — например, подозрительные звуки или запахи, — участковый зафиксирует заявку и организует ремонт.

Газовый участковый — это персональный контакт в Мособлгазе. Он контролирует исправность оборудования на закрепленной территории и помогает решать вопросы, связанные с его эксплуатацией. Всю необходимую информацию о газовом участковом можно найти на сайте Мособлгаза https://mosoblgaz.ru/tech-estimate/. Там же можно оставить отзыв о проведенном техобслуживании и о работе газового участкового.