Жителям Подмосковья рассказали об уловках мошенников в преддверии экзаменов

Мошенники активизировать перед государственными экзаменами для школьников. Обманщики предлагают купить «реальные» ответы или варианты заданий, гарантируя высокие баллы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

Злоумышленники создают поддельные сайты или каналы в мессенджерах и используют фишинговые методы. Так им удается завладеть личными данными пользователей.

Аферисты представляются сотрудниками Федерального института педагогических измерений или Рособрнадзора, после чего предлагают доступ к «закрытым серверам». Встречаются случаи, когда предлагают даже сдать экзамен вместо ученика.

Жертвы получают архивные и поддельные варианты, либо пустышки вместо реальных ответов. Осуществляя покупку, пользователи рискуют заразить устройство вредоносным ПО, которое используют для кражи данных и денежных средств.

Мингосуправления региона призывает не доверять подобным предложениям и делится памяткой по цифровой безопасности «Доступно о телефонных мошенниках».