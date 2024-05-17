Жителям Подмосковья рассказали о реабилитации детей через музыку | 360°

Подмосковье 17 мая 2024, 15:37 Жителям Подмосковья рассказали о реабилитации детей через музыку Медиасток.рф

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Уникальное безмедикаментозное лечение детей с особенностями развития проводят в Подмосковье благодаря программе губернатора. Современное оборудование позволяет проводить реабилитацию через особую музыку, которую ребенок случает в наушниках. Об этом невролог Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Люберецкий» Людмила Фурманова рассказала в интервью Юлии Минаковской на 360.ru.

Реабилитационные центры работают во всех округах Подмосковья, там помогают детям с особенностями развития. С ними занимаются психологи, логопеды, специалисты ЛФК и другие. Еще один инновационный метод заработал два года назад, когда в регионе появились аппараты биоакустической коррекции.

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По словам Людмилы Фурмановой, такое лечение назначают детям с задержками в развитии речи, расстройствами аутистического спектра и другими. Благодаря высокой пластичности мозга ребенка метод дает хорошие результаты.

«У ребенка снимается электроэнцефалограмма. Программа преобразует это в звук, который идет ребенку в наушники. Звук имеет четыре программы. Задача врача — выставить одну из них, по диагнозу», — объяснила Фурманова.

В среднем для достижения хорошего результата ребенку нужно 10 сеансов. Получить такое лечение можно бесплатно, имея свежее направление на электроэнцефалограмму.

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