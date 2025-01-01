Жителям Подмосковья рассказали о работе коммунальных служб 1 января

Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Свыше тысячи единиц коммунальной техники и средств малой механизации для уборки придомовых территорий и общественных пространств выйдет в течение суток на улицы Московской области. В некоторых муниципалитетах снежный покров достигает 20 сантиметров.

Температура воздуха в Подмосковье колеблется от +1 до -2 градусов. Согласно данным тепловой карты осадков, в ближайшие дни ожидаются сильные снегопады в городских округах, таких как Дубна, Дмитровский, Сергиево-Посадский, Электросталь, Мытищи, Химки, Клин и Солнечногорск.

На 12:00 коммунальные службы занимаются механизированной уборкой дворов и общественных зон, а также их обработкой противогололедными материалами.

Для обеспечения удобства граждан в первую очередь очищают входные группы домов, лестничные пролеты, подъезды к контейнерным площадкам и тротуары.