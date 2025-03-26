Жителям Подмосковья рассказали о новом законопроекте по перепланировке квартир

В Госдуму внесли законопроект, разрешающий собственникам оформлять перепланировку квартир через «Госуслуги». Сейчас сделать это можно только через уполномоченный орган или в МФЦ.

Как сообщили в Минжилполитики Подмосковья, законопроект позволит жителям подавать заявления о переводе помещения и о перепланировке онлайн. При отказе собственник получит ответ с причинами такого решения.

Кроме того, предлагается создать реестр решений о перепланировке помещений в многоквартирном доме, где будут собраны все ответы ведомства.

«Согласие банка на ремонт — не нужно, но необходимо для перепланировки квартиры. Собственник обязан поддерживать ипотечную квартиру в нормальном состоянии, согласно ФЗ „Об ипотеке“, статья 30. Менять обои, двери и половое покрытие, натягивать потолки можно без согласия банка», — добавили в министерстве.