Жителям Подмосковья рассказали о нюансах содержания домов на форуме ЖКХ

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области провели более 50 консультаций на форуме «Грамотный собственник — фактор развития сферы ЖКХ». Специалисты рассказали обо всех нюансах содержания многоквартирных домов, придомовых территорий и работы в мобильном приложении общественных контролеров.

Гости форума узнали и о приборах, которые используют в своей работе инспекторы Министерства.

«К примеру, при помощи специальных щупов измеряем уровень влажности в помещении, температуру воздуха в квартире, горячего водоснабжения. Также применяем и квадрокоптеры при обследовании состояния кровель многоквартирных домов», — рассказал инспектор Министерства Сергей Досманов.

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