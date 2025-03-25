Жителям Подмосковья рассказали о мерах защиты от кибермошенников

Все эти действия позволят уберечь граждан от действий мошенников, а также будут способствовать сохранности их денежных средств. Об этом передает Главное управление региональной безопасности Московской области со ссылкой на председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Банки будут проверять, не происходит ли снятие наличных через банкомат без согласия клиента. Если такие признаки выявят, кредитные организации временно ограничат выдачу наличных.

Для банков, госорганов и операторов закрепили возможность обмениваться информацией онлайн.

Граждане смогут назначать уполномоченных лиц — родственников или близких людей — для подтверждения денежных операций.

Звонки в обязательном порядке будут маркироваться. На экране телефона будет отображаться, какая именно организация вам звонит.

Сотрудникам банков, операторов связи, маркетплейсов, сервисов по поиску работы и размещения объявлений запретят связываться с гражданами через иностранные мессенджеры.

От спам-звонков можно будет избавиться, направив отказ от их получения оператору связи.