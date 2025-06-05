Жителям Подмосковья рассказали, как защитить дачу или дом в период отпуска

Владеть загородным домом или дачей приятно, но это подразумевает определенные заботы. Особенно, если там вы появляетесь нечасто. В этом случае стоит позаботиться о сохранности имущества. Об этом напомнили в Главном управлении региональной безопасности Подмосковья.

Преступники чаще всего проникают внутрь жилища через окна или балкон, используя лом и монтировку. Двери взламывают, подобрав ключ или отвертку.

Выбор жертвы злоумышленниками проходит тщательно и продуманно. Если вы богаты, вас нет дома и отсутствует охранная система, а также открыты окна или двери, то это может служить главными факторами риска. Кроме того, взломщики мониторят социальные сети, где хозяева могут сообщить, что надолго уехали.

Чтобы чувствовать, что ваше жилье в безопасности, сотрудники управления рекомендуют следовать этим правилам:

поставьте забор и сигнализацию;

установите видеонаблюдение и повесьте «грозные» таблички;

спрячьте ценное оборудование и технику;

оформите страховку или попросите соседей присмотреть за домом.

Так вы сможете насладиться отдыхом, избавившись от лишних тревог.