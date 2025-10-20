Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества со списанием долгов
Мингосуправления Подмосковья предостерегло от новой схемы мошенничества со списанием долгов. Злоумышленники просят жителей сообщить персональные данные и банковские реквизиты для оформления закрытия кредитов.
Мошенники ищут жертв в трудной жизненной ситуации и предлагают им списать долги по новой госпрограмме. Пользуясь эмоциональным состоянием человека, они узнают персональные данные и банковские реквизиты, заставляя подписать доверенность.
«На самом деле злоумышленники могут использовать данные для оформления новых кредитов, распоряжаться имуществом жертвы через доверенность и украсть денежные средства», — объяснили в министерстве.
Жителям напомнили, что не следует передавать персональные данные посторонним. Важно проверять всю информацию в официальных источниках.
Узнать про новые схемы мошенничества и изучить цифровую безопасность можно по ссылке.