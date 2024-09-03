Жителям Подмосковья предложили пройти тест на готовность стать приемным родителем
Жителям предложили пройти экспресс-тест на возможность стать приемным родителем. Он помогает понять, насколько семья готова к пополнению.
Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, результаты теста не являются официальными заключениями и носят только нформативный характер.
«Экспресс-тест, разработанный психологической службой региона, поможет разобраться и понять, насколько вы готовы к этому серьезному шагу», — рассказали в ведомстве.
В министерстве добавили, что в этом году Школы приемных родителей окончили около 30 тысяч человек. Всего в регионе работает 69 таких организаций, где психологи помогают будущим и действующим родителям.
Пройти тест на готовность взять ребенка в семью можно по ссылке.
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