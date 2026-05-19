Жителям Подмосковья предложили пройти опрос о влиянии стресса на здоровье

Министерство труда и социальной защиты России сообщило о проведении масштабного опроса среди сотрудников предприятий различных отраслей экономики. Исследование организовали в рамках работы по изучению влияния монотонной деятельности и стрессовых ситуаций на здоровье работников.

Опрос проводит Всероссийский научно-исследовательский институт труда.

Полученные данные специалисты планируют использовать для подготовки научно обоснованных рекомендаций, направленных на снижение производственного травматизма и минимизацию негативного воздействия психофизиологических факторов на сотрудников.

Принять участие в анкетировании можно на электронной платформе по охране труда safe.vcot.info. Опрос будет проходить с 25 мая по 30 июля.