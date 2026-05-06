Жителям Подмосковья предложили пройти опрос о качестве лицензирования геодезии

Жителям Московской области предложили оценить качество одной из государственных услуг. Речь идет о лицензировании деятельности в сфере геодезии и картографии.

В региональном управлении Росреестра отметили, что опрос поможет понять, насколько удобно и эффективно сегодня выстроена эта процедура для заявителей.

Принять участие можно до 31 число через платформу обратной связи на портале государственных услуг. Результаты опроса окажут влияние на дальнейшее совершенствование работы.

В Росреестре также напомнили о цифровых инструментах, которые уже доступны жителям региона.

Так, получить консультацию специалистов можно дистанционно — через мобильное приложение «Инспектор». Сервис рассчитан как на простых жителей, так и на предпринимателей и организации, чья деятельность связана с геодезией и картографией.

Пользователи могут обратиться за разъяснениями по вопросам государственного контроля в этой сфере, уточнить требования законодательства, а также получить помощь по темам, связанным с наименованием географических объектов и порядком лицензирования.

Такой формат позволяет оперативно решать возникающие вопросы без личного визита в ведомство и делает взаимодействие с государственными структурами более доступным.