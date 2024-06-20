Жителям Подмосковья объяснили правила расширения земельных участков

Перераспределение земельных участков, или так называемая прирезка, — это процедура, к которой часто прибегают жители Московской области. Нередко можно встретить случаи, когда земельные участки, не являющиеся чьей-то собственностью, используются без соответствующих документов, что называется самозахватом.

Для исправления этой ситуации можно прибегнуть к перераспределению. Это сложная процедура, имеющая свои особенности и правила.

Перераспределение земельных участков заключается в образовании нового участка на основе существующего, который прекращает свое существование. Новый участок получает право собственности в соответствии с соглашением о перераспределении.

Эта услуга доступна для физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Участки, предназначенные для жилищного строительства, личного хозяйства, садоводства или огородничества, могут быть подвергнуты перераспределению при определенных условиях.

Для увеличения земельного участка необходимо обратиться к кадастровому инженеру, разработать схему расположения, затем утвердить ее и зарегистрировать на кадастровом учете. После этого следует обратиться за заключением соглашения и провести регистрацию прав на новый участок в Росреестре. Стоит учесть, что на прирезке не должно быть объектов недвижимости или третьих лиц, иначе процедура может быть отклонена.

Эффективное перераспределение земельных участков позволяет исправить конфликтные ситуации и легально владеть участком, что является важным аспектом для всех заинтересованных сторон.

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