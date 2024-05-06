Жителям Подмосковья объяснили механизм залога недвижимости | 360°

06 мая 2024, 12:51
Жителям Подмосковья объяснили механизм залога недвижимости
Залог на квартиру представляет собой временное ограничение прав на недвижимость, используемое банком для защиты своих интересов при выдаче кредита. Этот вид сделки делает квартиру гарантией возврата кредитных средств.
Информация о залоговых квартирах отражается в выписке из ЕГРН. Получить такую выписку возможно через МФЦ, «Госуслуги» или портал Росреестра.
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В случае несоблюдения заемщиком условий кредитного договора и неэффективности досудебного урегулирования спора, банк вправе обратиться в суд с иском о взыскании задолженности и выставить квартиру на торги.
После решения суда банк, как правило, получает право на продажу квартиры на аукционе. Полученные средства направляются на погашение долга, а оставшаяся часть возвращается заемщику.
При этом заемщик может выкупить свою квартиру у банка. Для этого необходимо обратиться в суд с заявлением о признании договора недействительным.
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