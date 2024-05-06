Жителям Подмосковья объяснили механизм залога недвижимости | 360°

Подмосковье 06 мая 2024, 12:51 Жителям Подмосковья объяснили механизм залога недвижимости Unsplash

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Залог на квартиру представляет собой временное ограничение прав на недвижимость, используемое банком для защиты своих интересов при выдаче кредита. Этот вид сделки делает квартиру гарантией возврата кредитных средств.

Информация о залоговых квартирах отражается в выписке из ЕГРН. Получить такую выписку возможно через МФЦ, «Госуслуги» или портал Росреестра.

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В случае несоблюдения заемщиком условий кредитного договора и неэффективности досудебного урегулирования спора, банк вправе обратиться в суд с иском о взыскании задолженности и выставить квартиру на торги.

После решения суда банк, как правило, получает право на продажу квартиры на аукционе. Полученные средства направляются на погашение долга, а оставшаяся часть возвращается заемщику.

При этом заемщик может выкупить свою квартиру у банка. Для этого необходимо обратиться в суд с заявлением о признании договора недействительным.

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