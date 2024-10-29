Жителям Подмосковья объяснили, как снизить сумму коммунальных платежей

Московский областной Единый информационно-расчетный центр объяснил, как сделать перерасчет за коммунальные услуги, если в квартире временно никто не живет. Скорректировать оплату можно после пяти календарных дней отсутствия.

Как рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области, пересчитать сумму оплаты можно за обращение с ТКО, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение и газоснабжение.

Чтобы заказать перерасчет суммы оплаты за коммунальные услуги нужно подать в офис расчетного центра заявление до отъезда или не позднее 30 дней после возвращения, паспорт и копию, а также документы, подтверждающие продолжительность отсутствия, а также выписку из ЕГРН и домовой книги.

Также можно заказать корректировку онлайн. Для этого нужно направить обращение о перерасчете через личный кабинет или мобильное приложение МосОблЕИРЦ, приложив скан или фото подтверждающих документов.