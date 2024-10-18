Жителям Подмосковья объяснили, как инициировать ремонт у себя в подъездах

В Министерстве по содержанию территории и государственному жилищному надзору Московской области рассказали, как инициировать ремонт в подъезде. Работы должна провести управляющая компания на средства, собранные с жильцов.

Как пояснили в ведомстве, обычно в ремонт входит покраска стен и потолков, замена напольного покрытия, стекол оконных рам, а также обновление почтовых ящиков.

Кроме того, могут потребоваться работы по восстановлению поручней и лестниц, ремонту крыльца, козырька и дверей, а также ремонту мусоропроводов.

Как подчеркнули в ведомстве, к сожалению, не всегда удается добиться своевременного ремонта от управляющей компании. Чтобы этого избежать, нужно соблюдать несколько простых правил.

Жильцы должны провести собрание собственников и составить список требуемых работ, причем все детали нужно обсудить с соседями заранее. Далее требуется подготовить и направить коллективное заявление в управляющую компанию — очень важно, чтобы документ был зарегистрирован, подписан и ему присвоили номер.

По закону управляющая компания обязана ответить в течение 30 дней. Чтобы ничего не упустить в процессе ремонта, стоит назначить ответственного, кто будет контролировать работы.

Подписывать акт приемки работ можно только после того, как все будет выполнено в полном объеме, включая уборку строительного мусора.

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