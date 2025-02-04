Жителям Подмосковья назвали порядок действий при ошибках со списанием долгов

В Московской области иногда происходят случаи ошибочной идентификации граждан как должников. В Федеральной службе судебных приставов рассказали, как поступить, если у человека нашелся двойник с задолженностями.

Чтобы решить проблему с однозначным определением должников, в документах должны указывать дополнительные данные гражданина: ИНН, СНИЛС, серию и номер паспорта или водительского удостоверения, ОГРН. Несмотря на действующий закон, иногда происходят ошибки.

Полные тезки должников могут обратиться в «Интернет-приемную» официального сайта ГУФССП России по Московской области. Там следует выбрать тему «Я двойник!» и действовать в соответствии с инструкцией.

Кроме того, можно написать в чат-бот на официальной странице ФССП России в «ВКонтакте». Обращение рассмотрят в течение двух дней.

Также граждане могут через портал Госуслуг подать заявление в Федеральную службу судебных приставов. Для этого следует выбрать пункт «Кем вы являетесь в исполнительном производстве?» и нажать кнопку «На мне числится чужой долг. Я хочу его оспорить».

Когда ошибочную идентификацию человека подтвердят, судебный пристав незамедлительно отменит все ограничения. Ошибочно списанные со счета деньги или удержанные из зарплаты суммы вернут.