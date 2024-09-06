Жителям Подмосковья назвали алгоритм действий при окончании лицензии УК

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области рассказали жителям, как действовать, если управляющая компания не продлила лицензию. Владельцы жилья обязаны оплачивать услуги УК до тех пор, пока не выберут новую.
В ведомстве пояснили, если управляющая компания утратила лицензию, то местные власти обязаны об этом сообщить жильцам. После уведомления в течение 15 дней жильцы должны выбрать новую УК. Если собственники не примут решение о выборе способа управления или собрание не состоится, местные власти инициируют конкурс для выбора управляющей организации
Управляющая компания, не продлившая свою лицензию, может повторно подать заявку на ее получение.