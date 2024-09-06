Жителям Подмосковья назвали алгоритм действий при окончании лицензии УК

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области рассказали жителям, как действовать, если управляющая компания не продлила лицензию. Владельцы жилья обязаны оплачивать услуги УК до тех пор, пока не выберут новую.

В ведомстве пояснили, если управляющая компания утратила лицензию, то местные власти обязаны об этом сообщить жильцам. После уведомления в течение 15 дней жильцы должны выбрать новую УК. Если собственники не примут решение о выборе способа управления или собрание не состоится, местные власти инициируют конкурс для выбора управляющей организации

Управляющая компания, не продлившая свою лицензию, может повторно подать заявку на ее получение.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».