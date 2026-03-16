Жителям Подмосковья направили более 500 тысяч уведомлений о техобслуживании газа

С начала года в личные кабинеты на региональном портале госуслуг жители Московской области получили свыше 500 тысяч уведомлений о плановом техническом обслуживании газового оборудования. Об этом проинформировала пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Жители получают уведомление за месяц до начала работ, в нем указана дата и время обслуживания по конкретному адресу. После проведения работ можно получить акт выполненных работ в электронном виде. Для этого нужно заполнить онлайн-форму, и документ появится в личном кабинете в течение одного рабочего дня.

Эксперимент по внедрению электронного документооборота в сфере обслуживания газового оборудования проводится в Московской области совместно с федеральным gравительством. Жители Подмосковья могут через региональный портал госуслуг заключить договор на обслуживание газового оборудования, подать заявку на ремонт или замену, а также на поверку приборов учета и возобновление подачи газа. Подписывать документы можно в личном кабинете с помощью электронной подписи.