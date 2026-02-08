Жителям Подмосковья напомнят о правилах перевозки елок в автобусах

В Московской области до 8 февраля проходит экологическая акция «Сдай елку на переработку». Мострансавто совместно с Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры региона напоминает жителям о правилах перевозки новогодних деревьев в общественном транспорте.

Акция организована Министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Ее цель — обеспечить экологичную утилизацию елей, сосен и пихт после праздников. Собранные деревья будут переработаны в техническую щепу, которую используют для благоустройства общественных пространств, компостирования и в качестве корма для животных в зоопарках и фермах.

Правила перевозки хвойных деревьев регулируются статьей 22 Федерального закона № 259 «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта». Елки, сумма параметров которых не превышает 120 см, можно провозить бесплатно. За транспортировку более крупных деревьев взимается дополнительная плата, но сумма их параметров не должна превышать 180 см.

Провоз новогодних деревьев оплачивается по тарифу: в городском сообщении — 73 рубля, в пригородном — от 73 до 219 рублей в зависимости от расстояния.

Чтобы не загрязнять салон и одежду пассажиров, хвойное дерево необходимо надежно обернуть пленкой, плотной тканью или специальным чехлом и связать. Водитель автобуса вправе отказать в перевозке неупакованного дерева, если оно создает неудобства или препятствует входу и выходу пассажиров.

Адреса всех действующих пунктов приема можно найти на интерактивной карте (https://mstg.mosreg.ru/deyatelnost/obrashenie-s-tvyordymi-kommunalnymi-otkhodami/akciya-sdai-na-pererabotku-i-yolki-i-igolki).