Жителям Подмосковья напомнили о возможностях онлайн-сервиса для контроля строек

В мобильном приложении «Добродел» свыше 1,5 тысячи пользователей наблюдают за подмосковными стройками. Жителям региона напомнили о возможностях встроенного сервиса.

Он доступен в разделе «Услуги» — «Подмосковные стройки». Там можно выбрать интересующий объект и открыть карточку. Внутри отобразится адрес, наименование ЖК, информация о застройщике, а также статус, ход строительства, дата ввода в эксплуатацию и фотографии с площадки.

Если на стройке есть камеры, получится включить онлайн-трансляцию. Есть возможность добавить объект в «Избранное» для быстрого доступа.

Помимо этого, в «Подмосковных стройках» представлены вопросы и ответы на актуальные темы и необходимая правовая информация.

В Мингосуправления региона напомнили, что в «Доброделе» представлены все самые полезные цифровые сервисы Московской области. Скачать мобильное приложение можно по ссылке.