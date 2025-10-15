Жителям Подмосковья напомнили срок передачи показаний счетчиков в октябре

В Едином расчетном центре Подмосковья напомнили, что до 26 октября жители могут передать показания счетчиков. Сроки предоставления данных по воде и отоплению необходимо уточнить в личном кабинете.

Своевременная передача актуальных данных обеспечивает точность начислений. Если клиент не предоставляет сведения, то расчет потребления сначала производят по усредненным значениям, а в последующие периоды — по нормативу, который учитывает количество официально зарегистрированных в жилье людей.

Существуют несколько ключевых правил корректного снятия и передачи данных. Показания должны в точности соответствовать цифрам, которые отображаются на табло прибора учета.

При вводе информации следует указывать только целые значения, то есть цифры до запятой. Новые показания не могут быть меньше тех, которые были переданы ранее.

Даже если потребление ресурсов нулевое или в квартире временно никто не живет, необходимо предоставлять текущие значения счетчика.

Кроме того, важно внимательно следить за тем, чтобы не перепутать показания приборов холодной и горячей воды.

Для удобства пользователей доступны несколько способов передачи сведений: через официальный сайт центра — в личном кабинете или с помощью бота без регистрации, в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», по телефону 8 (499) 444-01-00, а также через терминалы, установленные в офисах.