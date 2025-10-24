Жителям Подмосковья напомнили срок передачи показаний счетчиков в октябре

До 26 октября жители могут передать показания счетчиков. Сроки предоставления данных по воде и отоплению необходимо уточнить в личном кабинете, напомнили в Едином расчетном центре Подмосковья.

Проще всего передавать показания в электронном виде. Система подскажет правильный формат ввода значений и позволит избежать ошибок.

Из цифровых сервисов для этого доступны: личный кабинет и чат-бот на официальном сайте компании, мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн», а также терминалы в офисах. Адреса и режим работы опубликованы на сайте.

Также показания принимает автоматический голосовой помощник по телефону +7 (499) 444-01-00. Он работает без выходных с 06:00 до 23:00.