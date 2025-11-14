Жителям Подмосковья напомнили срок передачи показаний счетчиков в ноябре

В субботу, 15 ноября, Единый расчетный центр Подмосковья начнет принимать показания приборов учета. Передать их можно до 26 числа.

Сроки приема показаний по водоснабжению и отоплению, а также сведения о времени поверки счетчиков можно уточнить в личном кабинете на сайте центра, а также в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн».

Передать показания приборов можно также при помощи бота на официальном портале, через голосового помощника по телефону 8 (499) 444-01-00, а также через терминалы в офисах расчетного центра.

Цифровые сервисы учреждения работают 6:00 до 23:00 каждый день. Их преимущества — точность и надежность. Они подсказывают клиенту формат ввода данных и мгновенно загружают сведения.