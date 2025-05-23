Жителям Подмосковья напомнили срок передачи показаний счетчиков в мае

В Московской области подходит к концу майский период приема показаний счетчиков. Данные с приборов учета электроэнергии необходимо передать до 26-го числа.

Сроки подачи данных по водоснабжению и отоплению можно уточнить в личном кабинете или мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн».

Расчетный центр Подмосковья предлагает несколько удобных способов передачи показаний. Это можно сделать через личный кабинет на сайте или с помощью бота, который не только принимает данные, но и консультирует клиентов без необходимости регистрации.

Также сведения можно направить в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», по телефону горячей линии 8 499 444 01 00 и в клиентских офисах.

Специалисты Расчетного центра Подмосковья напоминают о важности своевременной передачи точных показаний для корректного начисления платежей.