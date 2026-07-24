Жителям Подмосковья напомнили срок передачи показаний счетчиков в июле
Жителям Подмосковья напомнили о сроках приема показаний приборов учета. Данные по электроснабжению следует подать до 26 июля.
Что касается водоснабжения, то график индивидуален — актуальные сроки можно уточнить в персональном разделе «Счетчики» на портале Единого расчетного центра.
Для удобства доступны следующие каналы связи:
- функционал личного кабинета или встроенный чат-бот на официальном сайте;
- мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн»;
- горячая линия по номеру 8 499 444-01-00;
- инфоматы и терминалы самообслуживания, установленные в клиентских офисах расчетного центра.
Кроме фиксации расхода, приборы учета выполняют важную диагностическую функцию. Ежемесячную экспресс-проверку системы стоит проводить, чтобы обнаружить скрытые протечки.
Для этого необходимо перекрыть краны, отключить бытовую технику и дождаться полного заполнения сливного бачка. После этого следует визуально оценить состояние индикатора вращения на счетчике: он должен находиться в статичном, неподвижном положении.
Если ротор продолжает вращаться даже при закрытых кранах, это прямой сигнал о разгерметизации системы. В такой ситуации для локализации неисправности и проверки сантехнического оборудования следует обратиться к специалистам управляющей компании или в профильную сервисную организацию.