Жителям Подмосковья напомнили срок передачи показаний счетчиков в июле

Жителям Подмосковья напомнили о сроках приема показаний приборов учета. Данные по электроснабжению следует подать до 26 июля.

Что касается водоснабжения, то график индивидуален — актуальные сроки можно уточнить в персональном разделе «Счетчики» на портале Единого расчетного центра.

Для удобства доступны следующие каналы связи:

функционал личного кабинета или встроенный чат-бот на официальном сайте

мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн»;

горячая линия по номеру 8 499 444-01-00;

инфоматы и терминалы самообслуживания, установленные в клиентских офисах расчетного центра.

Кроме фиксации расхода, приборы учета выполняют важную диагностическую функцию. Ежемесячную экспресс-проверку системы стоит проводить, чтобы обнаружить скрытые протечки.

Для этого необходимо перекрыть краны, отключить бытовую технику и дождаться полного заполнения сливного бачка. После этого следует визуально оценить состояние индикатора вращения на счетчике: он должен находиться в статичном, неподвижном положении.

Если ротор продолжает вращаться даже при закрытых кранах, это прямой сигнал о разгерметизации системы. В такой ситуации для локализации неисправности и проверки сантехнического оборудования следует обратиться к специалистам управляющей компании или в профильную сервисную организацию.