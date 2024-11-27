Жителям Подмосковья напомнили срок передачи показаний счетчиков в декабре

Жители Подмосковья получат платежные документы за ноябрь в начале декабря. При этом квитанции за декабрь выпустят до 26 декабря, чтобы желающие успели оплатить их до Нового года. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ Московской области.

Передать показания счетчиков рекомендуется до 15 декабря. Если данные поступят позже, начисления за декабрь произведут по среднемесячным показателям, а в январе выполнят перерасчет по актуальным данным.

В ведомстве напомнили, что все, кто оплатит коммунальные счета до 27 декабря через личный кабинет или приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн», смогут выиграть 3,9 тысячи рублей.