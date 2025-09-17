Жителям Подмосковья напомнили способы записаться на прием к судебным приставам

На официальном сайте ГУФССП России по Московской области работает сервис «Личный прием граждан», с помощью которого можно записаться на встречу с должностными лицами. Услуга доступна только пользователям, зарегистрированным на региональном портале.

Попасть в сервис можно через раздел «Обращения» на сайте или с помощью синей кнопки «Запись на личный прием» на главной странице, после чего нужно авторизоваться через ЕСИА. Запись осуществляется не более чем за 30 дней и только на свободное время.

Подать заявку можно один раз в день по одному вопросу. Время приема фиксируется только после того, как заполнены все обязательные поля, выбрана дата и время и нажата кнопка подтверждения. На электронную почту заявителя приходит талон-подтверждение. В заявке нужно указать тему обращения, чтобы специалист мог заранее подготовиться и быстрее помочь в решении вопроса. Прием проходит строго в назначенное время, а при себе необходимо иметь паспорт и подтверждающий талон.