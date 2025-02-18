Жителям Подмосковья напомнили способы узнать остаток материнского капитала

С 1 февраля в России на 9,5% проиндексировали материнский капитал. Размер сертификата составляет 690,2 тысячи рублей на первого и 912,1 тысячи рублей на второго ребенка, напомнили в Минжилполитики Подмосковья.
Использовать материнский капитал жители могут постепенно, не тратя сразу всю сумму. При этом может возникнуть путаница с тем, как определить остаток. Узнать его сумму можно несколькими способами: подав заявку на сайте Социального фонда, обратиться в учреждение лично, заказать справку через «Госуслуги» или в приложении «СберБанк Онлайн».
«Бывают ситуации, когда действительно нужно знать только остаток. В таком случае поможет запрос данных через сайт Социального фонда или портал Госуслуг. Если расходовались средства с материнского капитала, в справке вы увидите их движение: на что и когда они были потрачены», — добавили в ведомстве.
Использовать материнский капитал можно на образование ребенка, улучшение жилищных условий и другие цели.
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