Жителям Подмосковья напомнили способы узнать остаток материнского капитала

С 1 февраля в России на 9,5% проиндексировали материнский капитал. Размер сертификата составляет 690,2 тысячи рублей на первого и 912,1 тысячи рублей на второго ребенка, напомнили в Минжилполитики Подмосковья.

Использовать материнский капитал жители могут постепенно, не тратя сразу всю сумму. При этом может возникнуть путаница с тем, как определить остаток. Узнать его сумму можно несколькими способами: подав заявку на сайте Социального фонда, обратиться в учреждение лично, заказать справку через «Госуслуги» или в приложении «СберБанк Онлайн».

«Бывают ситуации, когда действительно нужно знать только остаток. В таком случае поможет запрос данных через сайт Социального фонда или портал Госуслуг. Если расходовались средства с материнского капитала, в справке вы увидите их движение: на что и когда они были потрачены», — добавили в ведомстве.