Жителям Подмосковья напомнили способы сообщить о поверке счетчиков онлайн

Единый расчетный центр Подмосковья обратил внимание жителей на необходимость сообщать о поверке, установке или замене счетчиков. Сделать это можно дистанционно.

Передача сведений и документов доступна через личный кабинет или мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн».

В разделе «Направить обращение» нужно выбрать пункт «Прибор учета» — «Корректировка данных ПУ», а затем отправить заявку, приложив фотографию акта выполненных работ. Сервис работает ежедневно с 6:00 до 23:00. Ответ на обращение поступает в течение суток.

Если к личному кабинету привязаны несколько лицевых счетов, важно выбрать тот адрес, где проводилась поверка или установка. Актуальная информация о счетчике поступит в аккаунт в течение месяца.

В случаях, когда монтаж или поверку выполняли по схеме «под ключ», отправлять документы самостоятельно не требуется. Мастер передаст сведения напрямую в расчетный центр.