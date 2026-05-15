Жителям Подмосковья напомнили способы передачи показаний счетчиков

В Едином расчетном центре Подмосковья напомнили о начале майского периода передачи показаний приборов учета. Особенно важно проводить эту процедуру вовремя.

Если все сделано корректно, то плату рассчитывают по объему потребления. В противном случае объем выявляют по среднемесячному расходу, а затем — по нормативу, умноженному на число жильцов.

В случае отсутствия счетчика или, если у него вышел межповерочный интервал, к нормативу могут применить повышающий коэффициент: полтора на горячую воду и три — на холодную.

Передача показаний доступна в личном кабинете на сайте расчетного центра, в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», по номеру телефона, 8 499 444-01-00, а также в клиентских офисах.